Sam Allardyce regressa à Premier League para tentar salvar o Leeds

Sam Allardyce está de regresso à Premier League para treinar o Leeds United nos últimos quatro jogos da temporada.

O espanhol Javi Gracia não conseguiu mudar o rumo da equipa nos 12 jogos em que esteve no comando técnico e os últimos cinco jogos sem vitorias e apenas um ponto somado deixam o Leeds às portas da descida de divisão.

A direção do Leeds decide mudar e vai para o quarto treinador da época, de pois de Jesse Marsch, Michael Skubala - interino durante três jogos -, e Javi Gracia.

O Leeds está no 17.º lugar da Premier League, com os mesmos 30 pontos do que o Leicester, um lugar acima, e do Nottingham Forest, já em lugar de descida. O Everton está na perseguição, com 29 pontos, e o Southampton é último com 24 pontos somados.

Allardyce, de 68 anos, vai regressar ao ativo desde que deixou o West Bromwich Albion, de 2020/21. O técnico conta com passagens pelo Everton, Crystal Palace, Sunderland, West Ham, Blackburn Rovers, Newcastle, Bolton e Notts County.

Em 2016, foi selecionador inglês durante um breve período de tempo, mas foi obrigado a demitir-se depois de revelados comentários do treinador sobre decisões da Federação em relação ao passe de jogadores e ter explicado a empresários como se desviar das leis contra a entrada de terceiros-parceiros nas negociações dos jogadores.