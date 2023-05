Real Madrid perto de fechar contratação de Bellingham

O Real Madrid terá fechado acordo para a contratação do internacional inglês Jude Bellingham, segundo o jornal "Marca".

O Liverpool e o Manchester City aparentavam estar a disputar a contratação do médio do Borussia Dortmund, mas segundo a publicação, o clube "merengue" trabalhou "quase um ano na sombra para contratar o jogador".

Real e Bellingham terão um pré-acordo e o médio de 19 anos assinará um contrato de longa duração, até 2029, apesar dos dois clubes ingleses terem feito propostas financeiramente mais aliciantes ao jogador.

O Dortmund estaria a pedir uma verba a rondar os 140 milhões de euros, mas o Real Madrid espera ainda fechar o negócio por um valor ligeiramente inferior, entre os 100 e os 120 milhões de euros.

O Real Madrid tem investido todas as épocas no meio-campo, de forma a planear a substituição do trio composto por Casemiro [já atualmente no Manchester United], Modric e Toni Kroos, base para o sucesso das últimas temporadas.

No último verão, o clube pagou 80 milhões de euros ao Mónaco por Tchouaméni e no verão anterior 35 milhões por Eduardo Camavinga.

Bellingham é já uma das figuras do futebol mundial. Trocou o Birmingham City pelo Dortmund em 2020 e tem sido titular habitual nas últimas três épocas. Em 2022/23, leva 11 golos e seis assistências e procura deixar o Dortmund com o título de campeão, que está ainda em disputa.