Bragantino de Caixinha empata na Copa Sul-Americana

O RB Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, não foi além de um empate caseiro sem golos na receção ao Estudiantes, da Argentina.

Apesar do marcador não ter saído do zero, o jogo teve várias oportunidades de perigo. O Estudiantes começou melhor e até enviou uma bola ao poste, mas o Bragantino teve as melhores oportunidades na segunda parte.

No final do jogo, Caixinha assumiu que "não ficou totalmente satisfeito" com o jogo.

"Era um jogo decisivo, existem ainda três jogos para disputar, são nove pontos. Acabou que ficou tudo por igual. Eles entraram melhores do que nós. Claramente, tiveram algumas oportunidades. No intervalo, tentamos corrigir, procuramos ligar mais o jogo. Não estamos totalmente satisfeitos. Sabíamos que era um jogo difícil. A equipe vem muito bem na Argentina. Sabíamos que jogávamos em casa, queríamos os três pontos. Não foi possível", disse.



Concluída a primeira volta da fase de grupos, Bragantino e Estudiantes partilham liderança com sete pontos. Em terceiro surgem os paraguaios do Tacuary, com três pontos, à frente do Oriente Petrolero, da Bolívia, com três derrotas em três jogos.