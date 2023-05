Vanderlei Luxemburgo volta ao Corinthians, 21 anos depois da ter orientado o clube e 25 anos depois de ter sido campeão brasileiro, no comando do Timão. Será a terceira experiência de Luxemburgo no Corinthians e o seu primeiro objetivo é que haja entrega total dos jogadores.

"Temos de jogar com a intensidade que o futebol exige neste momento. Os adeptos do Corinthians querem que os jogadores se entreguem. Os adeptos não querem uma equipa apática", diz o técnico, de 70 anos, em declarações publicadas pelo clube.

Vanderlei Luxemburgo sucede a Cuca, que deixou o clube, após dois jogos, devido ao seu envolvimento num caso de violação de uma menor, há 30 anos, quando era jogador do Grémio. "As pessoas falam que houve uma violação, eu acho que houve um ato sexual a vulnerável. Essa foi a pena que foi dada. Nós íamos jogar uma partida, subiu uma miúda ao quarto, onde eu estava junto com outros jogadores. Era um quarto duplo. Essa foi a minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada", disse o treinador, quando pressionado para deixar o Corinthians.

Acabou por deixar o clube poucos dias depois. O Corinthians, que foi treinado por Vítor Pereira na época passada, iniciou a época com Fernando Lázaro no banco. Agora é a vez de Vanderlei Luxemburgo.

O antigo selecionador brasileiro, que, além de já ter treinador muitos grandes do Brasil, já passou pelo Real Madrid, estava sem treinar desde 2021, altura em que deixou o Cruzeiro.

A estreia pelo Corinthians está marcada para a madrugada desta quarta-feira, em jogo da Libertadores, com os equatorianos do Independiente del Valle.