PSG suspende Messi devido a viagem sem autorização

O Paris Saint-Germain suspendeu Lionel Messi por duas semanas, devido a uma viagem não autorizada à Arábia Saudita, segundo avançam RMC Sport e "L'Équipe".

O avançado internacional argentino, de 35 anos, voou até à Arábia Saudita na qualidade de embaixador do turismo do país. A viagem fê-lo perder o treino de segunda-feira, agendado à última hora. Nessa altura, Messi já tinha tudo marcado para visitar o Médio Oriente.

Messi publicitou a viagem nas redes sociais. "Quem diria que a Arábia Saudita tem tanto verde? Adoro explorar as suas maravilhas inesperadas sempre que posso", publicou no Instagram.

No dia anterior, o PSG perdeu, por 3-1, na receção ao Lorient. Esta suspensão de duas semanas significa que Messi perderá os jogos com ESTAC Troyes e Ajaccio.

Isto numa altura em que o PSG atravessa uma crise de resultados. Os campeões franceses perderam quatro dos últimos oito jogos e uma das derrotas resultou na eliminação da Liga dos Campeões, frente ao Bayern de Munique. Além disso, viram a vantagem sobre o Marselha, na liderança da Ligue 1, reduzir para cinco pontos.

Messi termina contrato com o PSG no final de junho. O campeão do mundo, que cumpre a segunda temporada em França, soma 20 golos e 19 assistências em 37 jogos esta época.