Leipzig de André Silva goleia e avança para a final da Taça

O Leipzig, em que joga o internacional português André Silva, apurou-se para a final da Taça da Alemanha, esta terça-feira, ao golear no terreno do Friburgo, por 5-1.

Com o avançado português a assistir do banco, os touros vermelhos marcaram quatro golos na primeira parte, com assinatura de Dani Olmo. O internacional espanhol marcou o primeiro e assistiu para os outros três, um da autoria de Benjamin Henrichs e dois de Dominik Szoboszlai.

Na segunda parte, o Leipzig ficou reduzido a dez jogadores, devido à expulsão de Josko Gvardiol, ao minuto 58. O Friburgo não aproveitou e só conseguiu reduzir a um quarto de hora do fim, por intermédio de Michael Gregoritsch.

Contudo, ainda houve tempo para mais um golo. Ao oitavo minuto de descontos, Szoboszlai foi chamado a bater uma grande penalidade e completou o "hat-trick".

O Leipzig aguarda, agora, pelo vencedor da outra meia-final, entre Estugarda e Eintracht Frankfurt, que se realiza na quarta-feira, às 19h45. A final está marcada para o dia 3 de junho, às 19h00, no Estádio Olímpico de Berlim.