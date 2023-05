Bahia de Renato Paiva vence pela primeira vez no Brasileirão

O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, somou a sua primeira vitória no Brasileirão na visita ao terreno do Vasco da Gama, por 1-0, na terceira jornada do campeonato.

O único golo da partida foi apontado ainda na primeira parte, aos 44 minutos, por Thaciano.

Foi a primeira vitória do Bahia no campeonato, depois de derrotas a abrir a época com RB Bragantino e Botafogo. A vitória permite ao Bahia sair da zona de descida e subir ao 15.º posto. O Vasco perdeu pela primeira vez esta época e fica no 9.º lugar, com 4 pontos somados.

No final do jogo, Renato Paiva revelou um "orgulho enorme" na equipa.

"Fomos muito competentes, com e sem bola. Não deixamos de ter posse de bola e fomos diretos quando era preciso. Só lamento a falta de eficácia, porque poderíamos ter ganho por mais golos. Tenho um orgulho enorme na equipa, sabemos o que estamos a fazer e vamos continuar a trabalhar", atira.

Na próxima jornada, marcada para o próximo domingo, o Bahia recebe o Coritiba.