Arsenal bate Chelsea e recupera liderança da Premier League

O Arsenal recuperou a liderança da Premier League, esta terça-feira, ao derrotar o Chelsea, por 3-1.

Num jogo em que os portugueses de cada equipa - Fábio Vieira no Arsenal e João Félix no Chelsea - não saíram do banco, os "gunners" adiantaram-se aos 18 minutos, por intermédio de Martin Odegaard.

O médio internacional norueguês bisou aos 31 minutos e, quatro minutos depois, Gabriel Jesus fez o 3-0.

O Chelsea ainda reduziu ao minuto 65, com um golo de Noni Madueke, contudo, não passou de um esboço de uma reação.

Com esta vitória, o Arsenal passa a somar 78 pontos e ultrapassa o Manchester City. A equipa de Pep Guardiola tem menos dois pontos, contudo, tem também menos dois jogos disputados.

Já o Chelsea cai para 12.º, com 39 pontos, a 17 dos lugares de acesso às competições europeias e apenas nove acima da zona de despromoção.