Ancelotti poupa Benzema a pensar em títulos

Karim Benzema não viajou com o Real Madrid para San Sebastián, onde esta terça-feira o clube defronta a Real Sociedad, para a jornada 33 da liga espanhola. Carlo Ancelotti poupa o avançado francês, a pensar no reforço do palmarés do Real Madrid.

A 11 pontos do Barcelona, líder do campeonato, o treinador aposta nas outras frentes. No sábado, o Real defronta o Osassuna, na final da Taça do Rei, e na próxima terça-feira recebe o Manchester City, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões.



Benzema ficou em Madrid, tal como Vinicius Júnior, Camavinga, Vinicius Júnior, Modric, Alaba e Mendy. Vini Jr. fez trabalho específico esta semana, também está a ser preparado para os próximos desafios do Real; Alaba já treina sem limitações, depois de ser ter lesionado em meados de abril. Modric e Mendy ainda estão inaptos, do ponto de vista clínico.

O Real Sociedad-Real Madrid, a contar para a jornada 33 do campeonato espanhol, está marcado para as 21h00 desta terça-feira. Às 18h30, o Barcelona recebe o Osasuna.