Paulo Sousa adia festa do Nápoles

A Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, arrancou um empate, a um golo, no terreno do Nápoles, este domingo, e impediu o líder da Serie A de se sagrar campeão italiano a seis jornadas do final.

Depois da vitória (3-1) do Inter de Milão sobre a Lazio, também este domingo, o Nápoles sabia que, se vencesse no Estádio Diego Armando Maradona, sagrar-se-ia campeão pela primeira vez em 33 anos.

O golo inaugural de Mathías Oliveira, aos 62 minutos, deu esperança aos napolitanos, porém, ao minuto 84, Boulaye Dia empatou e obrigou a atrasar o autocarro com as faixas por, pelo menos, mais uma jornada.

Paulo Sousa ainda foi expulso nos descontos. O árbitro não deixou passar os protestos do treinador português, que só tem uma derrota nos dez jogos que disputou desde que assumiu o comando da Salernitana.

Com este resultado, o Nápoles soma 79 pontos, mais 18 que a Lazio, segunda classificada, e mais 20 que a Juventus, terceira com menos um jogo. A equipa de Luciano Spaletti, que na próxima jornada visita a Udinese, só precisa de um ponto para ser campeã italiana.

Já a Salernitana é 14.ª classificada, com 34 pontos, mais sete que o Hellas Verona, a primeira equipa abaixo da linha de água da Serie A.

