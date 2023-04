Barcelona sagra-se tetracampeão a quatro jornadas do fim

O Barcelona feminino sagrou-se tetracampeão espanhol, este domingo, a quatro jornadas do fim, ao derrotar o Sporting de Huelva, por 3-0.

Laia Codina, aos 39 minutos, Jana Fernández, aos 63, e Asisat Oshoala, aos 29, marcaram os golos da coroação no Estádio Johann Cruyff.

O jogo da 26.ª jornada da Liga F também ficou marcado pelo regresso de Alexia Putellas à competição, nove meses depois. A duas vezes Bola de Ouro e The Best, de 29 anos, estava fora dos relvados desde julho, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Barcelona chega aos 78 pontos, inalcançáveis para o Real Madrid, segundo classificado com 65 (ainda que menos um jogo disputado).

O Barcelona foca-se, agora, na conquista da Liga dos Campeões. Eliminaram o Chelsea e aguardam na final por Arsenal ou Wolfsburgo. O jogo decisivo está marcado para 3 de junho, às 15h00, em Eindhoven.

Portuguesas em Espanha

Este domingo, jogaram várias portuguesas em Espanha. Tatiana Pinto foi titular na vitória do Levante sobre o Granadilla, por 1-0. Matilde Fidalgo integrou o onze do Bétis que empatou o Atlético de Madrid (1-1). Andreia Jacinto foi titular pela Real Sociedad, que derrotou (1-0) o Villarreal.

No sábado, Fátima Pinto alinhou de início na derrota (2-1) do Alavés no terreno do Valência. Diana Gomes não saiu do banco no nulo do Sevilha na visita ao Alhama. O Alavés está em último, em perigo de descida. O Sevilha é sétimo classificado, a dois pontos da Real Sociedad.

O Levante é terceiro colocado, com 62 pontos, a Real Sociedad encontra-se no sexto lugar, com 38, e o Bétis ocupa a 11.ª posição, com 24.