Wolverhampton goleado

O Brigthon vulgarizou o Wolverhampton, ao impor uma goleada caseira de 6-0, para a 34.º jornada da Liga inglesa de futebol, um desfecho que permitiu aos anfitriões aproximarem-se dos lugares europeus.

Com os lusos José Sá, Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes e Pedro Neto entre os titulares, os “Wolves” deixaram o desafio, praticamente, condenado, face à entrada desastrosa em campo, onde os “seagulls” anotaram três golos ainda antes de estarem completados 30 minutos.

O avançado alemão Deniz Undav, que abriu o ativo, quando decorria o minuto seis, e o compatriota Pascal Gross (13 e 26), autor do primeiro bis da tarde, deixaram o conjunto de Julen Lopetegui sem esperanças de lutar pelo resultado, que voltou a sofrer alterações antes do intervalo, por culpa de Welbeck (39).

No segundo tempo, já com Podence e Toti Gomes em campo, Welbeck bisou, aos 48 minutos, assim como Undav, aos 66.

O Wolverhampton segue no 13.º posto, com 37 pontos, enquanto o Brighton é oitavo, com 52, a um do sétimo colocado Liverpool, que tem mais um jogo disputado.

A Premier League é liderada pelo Arsenal, com 75 pontos, contra os 73 do segundo classificado Manchester City, que tem dois encontros em atraso.