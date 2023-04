Empate entre Roma e Milan com golos nos descontos

A Roma, treinada por José Mourinho, e o AC Milan empataram 1-1, resultado que manteve as duas equipas igualdades na classificação da Liga italiana de futebol, agora com 57 pontos, após 32 jornadas.

No Olímpico de Roma, o guarda-redes luso Rui Patrício foi titular nos romanos, tal como o compatriota Rafael Leão no lado milanês, num encontro em que o 0-0 parecia ser o desfecho mais provável, não fossem os dois golos apontados nos descontos.

O ponta de lança inglês Tammy Abraham correspondeu da melhor maneira ao passe do lateral Celik, aos 90+3 minutos, uma vantagem que os “giallorossi” não conseguiram aguentar, já que Leão cruzou uma bola para o belga Alexis Saelemaekers repor a igualdade, aos 90+7.

Com esta igualdade, o AC Milan permanece no quarto lugar, com 57, os mesmos da Roma (quinta colocada), mas podem ver o Inter de Milão (sexto, com 54) colar-se, em caso de triunfo na receção à vice-líder Lazio, no domingo.