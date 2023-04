Lyon frente em Estrasburgo e continua a sonhar com a Europa

O Lyon venceu no terreno do Estrasburgo, por 2-1, e continua a lutar pela qualificação para as provas europeias.

A equipa visitante, com o internacional português Anthony Lopes no onze inicial, adiantou-se aos 10 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Barcola.

Cinco minutos depois, o Estrasburgo abriu mesmo o marcador e a contar, por Sanson. A reviravolta demorou pouco e ficou consumada em cinco minutos. Aos 32, o central Lukeba empatou, antes de Caqueret marcar o golo que daria a vitória, aos 36 minutos.

Houve ainda tempo para que Lukeba fosse expulso, por acumulação de amarelos, já na reta final do jogo.

O Lyon continua no sétimo lugar, agora com os mesmos 53 pontos do Rennes, e a três do Lille, mas com mais um jogo disputado do que os rivais pelas provas europeias.

A derrota pode sair cara ao Estrasburgo, que está no 15.º lugar, com 32 pontos, mas pode cair para lugares de descida mediante os resultados de Nantes e Brest.