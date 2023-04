Luís Castro e Renato Paiva avançam para os "oitavos" da Taça

O Botafogo, do treinador português Luís Castro, e o Bahia, de Renato Paiva, apuraram-se para os oitavos de final da Taça do Brasil.

O Botafogo, que vencera por 2-0 na visita ao Ypiranga-RS, na primeira mão, repetiu a dose no segundo jogo, desta vez com golos de Matheus Nascimento, aos cinco minutos, e Janderson, aos 88. A eliminatória terminou com resultado agregado de 4-0 para a equipa de Luís Castro.

O Bahia, que levava uma vantagem de 2-1 da primeira mão, fora, resolveu à goleada na segunda. A equipa de Renato Paiva derrotou o Volta Redonda por 4-0 e elevou o resultado agregado para claros 6-1.

Castro e Paiva juntam-se, assim, aos compatriotas Abel Ferreira (Palmeiras) e Pepa (Grémio) nos oitavos de final da Copa do Brasil.