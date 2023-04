Dortmund empata e pode voltar a ser ultrapassado pelo Bayern

O Borussia Dortmund empatou a um golo na deslocação ao Bochum. A liderança fica à mercê do Bayern de Munique, que pode regressar ao topo da classificação.

Os dois golos aconteceram logo no arranque da partida. Aos 5 minutos, Losilla abriu o marcador para a equipa da casa com um grande remate à entrada da área.

O Dortmund respondeu rapidamente e empatou menos de dois minutos depois. Cruzamento da direita, Haller desvia ao primeiro poste e Adeyemi finalizou, ao segundo, com um encosto.

O português Raphael Guerreiro foi titular e somou os 90 minutos na equipa do Dortmund.

Com este resultado, o Dortmund pode voltar a cair para o segundo lugar, na jornada seguinte a ter subido ao primeiro posto. O Dortmund soma 61 pontos, mais dois do que o Bayern de Munique, que recebe o Hertha de Berlim no domingo.