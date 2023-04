Diretor desportivo passa a treinador no Getafe

O Getafe anunciou que o seu diretor desportivo, Rúben Reyes, vai orientar a equipa de forma interina.

O clube não esclarece se o dirigente vai ficar no comando técnico da equipa até ao final da época, depois do despedimento de Quique Flores, ex-treinador do Benfica.

Reyes, de 44 anos, é o diretor desportivo do clube desde o verão passado, depois de passagens pelo Oviedo e Rayo Vallecano. Foi treinador no Alcobendas e Rayo Majadahonda.

O Getafe não venceu nos últimos cinco jogos e os maus resultados levaram o clube a cair para os lugares de despromoção, 18.º lugar, com 31 pontos. Cádiz está no 17.º, com 32 pontos, e Valencia e Almería ligeiramente acima, com 33 pontos somados.

Nas últimas sete jornadas do campeonato, o Getafe vai receber o Celta de Vigo, Elche e Osasuna e visita os estádios do Espanyol - já na próxima jornada -, Real Madrid, Bétis e Valladolid.

O Getafe conta com dois portugueses no plantel: o central Domingos Duarte e o médio Ángel Algobia, com ascendência portuguesa e no radar do selecionador Roberto Martínez.