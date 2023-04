O Sevilha venceu o Athletic Bilbao, por 1-0, em partida da jornada 31 da liga espanhola.

O único golo da partida foi apontado por Lucas Ocampos, aos 91 minutos, de grande penalidade.

A equipa basca, a jogar em casa, dominou o encontro e ainda teve dois golos anulados por fora de jogo, aos 8 e 16 minutos, mas não conseguiu ser eficaz.

Com este triunfo, o Sevilha sobe ao 11.º lugar, com 41 pontos. Já o Athletic é sétimo, com 46 pontos.