Final da Champions nos EUA é ideia "acertada" no quadro da globalização do futebol

"São competições de topo, querem atrair cada vez mais espectadores e patrocinadores. Deslocalizar uma final da Liga dos Campeões para o território que mais desporto consome no mundo, que são os Estados Unidos, parece-me, obviamente, uma ideia, do ponto de vista de negócio, muito acertada", salienta o diretor-executivo do IPAM.

É uma iniciativa "arrojada", mas não inovadora. Já há jogos das fases regulares da NFL (futebol americano) e da NHL (hóquei no gelo) na Europa e as Supertaças de Itália e de Espanha são disputadas fora. Trata-se de um método testado e de sucesso comprovado e que, segundo afirma Daniel Sá, em entrevista à Renascença , "é fácil de entender".

O diretor-executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) entende e concorda com a ideia de uma final da Liga dos Campeões nos Estados Unidos , pelo dinheiro que move e pela globalização do futebol. Para Daniel Sá, hoje em dia não faz sentido falar de uma Champions reservada aos residentes na Europa.

Para o diretor-executivo do IPAM, "já há muito tempo que mudou" o paradigma de que o adepto europeu é o público-alvo da Liga dos Campeões. Atualmente, o futebol e os seus adeptos são globais. Por exemplo, "tipicamente, uma equipa da Premier League tem muito mais adeptos na Ásia, em quantidade, do que dentro de portas, em Inglaterra":

Daniel Sá admite que os adeptos europeus podem sentir "alguma mágoa" por terem de atravessar o Atlântico para verem a sua equipa disputar uma final da Liga dos Campeões. No entanto, contraria a ideia de que a competição pertence a quem reside na Europa e defende que "a ideia de que o adepto está a dez minutos do estádio tem de mudar".

Daniel Sá admite, inclusive, que se chegue ao ponto de uma final do Europeu fora da Europa, embora a certeza para o futuro seja outra.

"Também do ponto de vista digital, com toda esta tecnologia, a Inteligência Artificial, o Metaverso, estamos muito perto já de conseguir com que um chinês, no seu sofá, na sua casa, consiga assistir à final da Champions quase da mesma forma como assistiria do estádio. É este o novo mundo em que estamos a viver e é esta a realidade que vai chegar muito mais rapidamente do que nós pensamos", salienta.



Afastar os norte-americanos da Superliga



Daniel Sá entende que haja "algum conservadorismo" em relação à ideia, em função do legado da prova. Porém, realça que já não se coaduna com a realidade de uma indústria de entretenimento global.

Também já não se coaduna com a necessidade crescente da UEFA de tornar a Liga dos Campeões atrativa para os grandes clubes, numa era em que a Superliga Europeia é uma ameaça "sempre latente".

"Tivemos aqui a Superliga tão próxima de acontecer. Nunca sabemos quando há um novo risco de aparecer. Era uma Superliga que abanava com muitos milhões de euros, neste caso dólares, porque havia um financiamento americano por trás, para que todos os clubes pudessem ganhar mais dinheiro. Portanto, é evidente que a própria UEFA tem de procurar alternativas que ajudem a maximizar as receitas daquela que é a sua competição mais representativa", explica o diretor do IPAM.