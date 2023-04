Cuca anuncia saída do Corinthians ao fim de seis dias

Cuca anunciou a saída do Corinthians, esta quinta-feira, ao fim de apenas seis dias no cargo. O treinador brasileiro não resistiu à contestação dos adeptos à sua contratação, devido a um caso violação de uma menor na Suíça, em 1987, pela qual foi condenado mas não cumpriu pena.

O último ato do técnico, de 59 anos, no Corinthians foi apurar a equipa de São Paulo para os oitavos de final da Taça do Brasil, nas grandes penalidades, depois da vitória, por 2-0, que empatara a eliminatória frente ao Remo-PA (derrota por 2-0 na primeira mão). No final da partida, Cuca anunciou a saída do clube, após uma semana "de pesadelo".

''Não quer ser vítima de nada. Aquilo por que estou a passar é a pior coisa por que um homem pode passar: estar em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais das suas filhas e da sua mulher com ameaças, com xingo e ofensas sem cabimento. Chega um momento, e eu estou quase a fazer 60 anos, em que uma pessoa pesa o que vale e o que não vale a pena na vida. Eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo", afirmou.

Cuca "não esperava a avalanche" de críticas à sua contratação. Quando foi anunciado como novo treinador do Corinthians, na sucessão a Fernando Lázaro, várias claques do clube se insurgiram. Adeptos vandalizaram muros da sede do clube com a frase "Fora, Cuca".