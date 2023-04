O alemão Marco Reus renovou contrato com o Borussia Dortmund, por mais uma temporada.

"Ainda quero dar o melhor de mim a um clube no qual passei metade da minha vida. Não há nada melhor do que marcar golos perante os melhores adeptos do mundo, no estádio mais bonito e celebrar vitórias juntos", referiu o capitão dos “amarelos”.

Reus, de 33 anos, soma seis golos esta temporada. O Borussia Dortmund está a liderar a Bundesliga.