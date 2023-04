Barcelona de regresso à final da Champions

O Barcelona está na final da Liga dos Campeões feminina de futebol, pela terceira vez consecutiva, depois de empatar 1-1 com o Chelsea na segunda mão das meias-finais.

As catalãs tinham vencido em Londres, por 1-0, e geriram a vantagem em casa, dominando a partida de volta na maior parte do tempo, perante mais de 70 mil pessoas nas bancadas.

Ao minuto 63, Hansen fez o golo após jogada entre Mariona e Aitana. No entanto, três minutos depois o Chelsea empatou por Reiten.

Nota ainda para o regresso às convocadas de Alexia Putellas, que se estreou no banco das blaugrana em 2022/23, mas acabou por não ser utilizada. A Bola de Ouro e jogador do ano da FIFA em 2021 e 2022 está recuperada de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo contraída em julho.



O Barcelona, que procura o segundo título na Champions, aguarda agora adversário: Arsenal ou Wolfsburgo. A partida decisiva está marcada a 1 de maio. Na primeira mão houve empate 2-2.

Já a final vai jogar-se, a 3 de junho, em Eindhoven, nos Países Baixos.