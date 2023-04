Alexia pode regressar à competição nove meses depois

Alexia Putellas recebeu alta médica, ao fim de nove meses, e pode regressar à competição na quinta-feira, na receção do Barcelona ao Chelsea, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

A média internacional espanhola do Barcelona, de 29 anos, está arredada dos relvados desde o dia 5 de julho de 2022, véspera do arranque do Euro 2022, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Falhou o torneio e toda a presente época, até agora.

Esta quarta-feira, o Barcelona informou que Alexia teve alta médica e, em conferência de imprensa, o treinador das catalãs, Jonatan Giráldez, confirmou que poderá apostar na bi Bola de Ouro para a receção ao Chelsea, em Camp Nou. Contudo, também se mostrou cauteloso.

"Alexia tem possibilidade de entrar. Mas não vamos correr riscos. Vamos ver quais são as sensações dela e depois decidiremos. Um pouco de paciência", salientou o técnico, na antevisão do jogo com as inglesas.

O Barcelona, campeão europeu em 2021 e finalista vencido em 2022, recebe o Chelsea na quinta-feira, às 17h45, em Camp Nou, a contar para a segunda mão das meias-finais da Champions. No primeiro jogo, no sábado, as catalãs venceram por 1-0, em Stamford Bridge.