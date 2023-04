Plantel do Tottenham vai reembolsar os adeptos após goleada com o Newcastle

O plantel do Tottenham vai reembolsar os adeptos com o preço dos bilhetes que pagaram para estarem em St.James Park, onde os "spurs" foram goleados no domingo pelo Newcastle (6-1).

“Agradecemos o vosso apoio, em casa e fora, e com isto no pensamento gostaríamos de reembolsar os adeptos com o preço dos bilhetes em St. James’Park. Sabemos que isso não muda o que aconteceu no domingo, mas daremos tudo para fazer o mais certo na quinta-feira diante do Manchester United”, escreveram os jogadores.

A mensagem foi hoje publicada na conta oficial no Twitter do Tottenham, dois dias depois da goleada sofrida em Newcastle, num jogo em que aos 21 minutos a equipa já perdia por 5-0, e um dia após o despedimento do italiano Cristian Stellini, adjunto que assumira o lugar de António Conte no final de março.

“Entendemos a vossa frustração, a vossa raiva. Não foi bom o suficiente. Sabemos que as palavras não são suficientes em situações como esta, mas acreditem nisto, uma derrota como esta dói”, referem também os jogadores na mensagem aos adeptos.

Na nota, o grupo acrescenta que apenas com apoio e juntos é que se poderá andar para a frente.

O Tottenham foi goleado no domingo pelo Newcastle, em jogo da 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol que deixou os "spurs" mais longe do acesso aos lugares de ‘Champions’, com a equipa em quinto lugar, a seis pontos do Manchester United, que tem menos dois jogos disputados.

A formação londrina está também a seis pontos do Newcastle, que é terceiro e igualmente com menos um jogo que os "spurs".

Na segunda-feira, o presidente do Tottenham, Daniel Levy, comunicou a saída de Stellini e a entrada de um outro adjunto, no caso Ryan Mason.