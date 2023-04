Luís Castro vence Renato Paiva e Botafogo sobe à liderança do Brasileirão

O Botafogo, treinado por Luís Castro, venceu na visita ao Bahia, de Renato Paiva, por 2-1, na segunda jornada do Brasileirão.

Júnior Santos abriu o marcador para a equipa do Rio de Janeiro, aos 29 minutos. O Bahia empatou ainda no primeiro tempo, por Vitor Jacaré, aos 42 minutos.

Tiquinho Soares, antigo jogador do Vitória de Guimarães e FC Porto, já tinha assistido o primeiro golo do Botafogo e voltou a fazer o passe para o golo da vitória, marcado aos 78 minutos por Tchê Tchê.

Com esta vitória, o Botafogo encosta-se à liderança, com os mesmos seis pontos do Fluminense. Apenas duas de 20 equipas venceram os dois primeiros jogos do campeonato.

Já o Bahia, de Renato Paiva, não teve um início de época feliz, com duas derrotas, no 18.º e antepenúltimo lugar.