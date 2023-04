Stellini dura quatro jogos. Ryan Mason assume o Tottenham até ao fim da época

Ryan Mason vai ser o treinador do Tottenham até ao final da temporada. O clube anunciou, em comunicado, o afastamento do italiano Cristian Stellini, que iria ficar no comando técnico de forma interina até ao fim da época.

Daniel Levy, presidente do clube londrino, assume a decisão depois de um "jogo inaceitável frente ao Newcastle [derrota por 6-1]".

"Foi devastador, há muitas razões e todos devemos assumir responsabilidade que em última instância é minha. O Cristian Stellini vai deixar o seu cargo. Assumiu a posição numa altura difícil e queremos agradecer-lhe pela forma como se comportaram", pode ler-se.

Stellini era adjunto de Antonio Conte, mas assumiu o convite da direção para treinar o clube até ao final da temporada. Durou apenas quatro jogos, depois de um empate com o Everton, vitória com o Brighton e derrotas com Bournemouth e Newcastle.

Ryan Mason, antigo jogador do clube e atual adjunto, volta a assumir a equipa, tal como tinha feito no final da época 2020/21.

Apesar da má forma, o Tottenham está no 5.º lugar da Premier League e ainda na luta por um lugar na Liga dos Campeões.