Fenerbahçe de Jesus empata e não aproveita deslize do líder

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, empatou a três golos na receção ao Istanbulspor e não aproveitou o deslize do líder Galatasaray, que também empatou no domingo.

A equipa orientada pelo treinador português esteve a vencer por 2-0, com golos de Guler aos 25 e 51 minutos. No entanto, o empate chegou rápido.

Ethemi também bisou, com um golo de penálti aos 57 minutos e outro aos 66.

João Pedro voltou a colocar o Fenerbahçe na frente, mas a vitória fugiu aos 96 minutos, com golo de Eze.

O Fenerbahçe continua no 2.º lugar da tabela, com 64 pontos, com a mesma distância de seis pontos para o Galatasaray.