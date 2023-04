Diamanti termina carreira aos 39 anos

Alessandro Diamanti anunciou o fim da carreira de futebolista, aos 39 anos de idade.

O médio-ofensivo foi internacional italiano em 17 ocasiões e jogava no futebol australiano desde 2019, ao serviço do Western United.

"Sou um homem feliz, sempre tentei ser um jogador do povo. Segui os verdadeiros valores do futebol. Não venci 100 troféus, mas senti-me amado pelos adeptos nos últimos 20 anos. Isso foi a minha grande vitória", pode ler-se no seu comunicado de despedida.

Diamanti venceu um campeonato chinês e uma liga australiana na carreira. Em Itália, jogou na Fiorentina, Prato, Livorno, Brescia, Bolonha, Atalanta, Palermo e Perugia, tendo somado mais de 200 jogos na Serie A.

No estrangeiro, jogou no West Ham, Guanghzou, Watford e, mais recentemente, no Western United da Austrália.

Foi internacional italiano e marcou presença no Euro 2012 e na Taça das Confederações 2013.