Cristiano Ronaldo falha final da Taça na Arábia Saudita

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, foi eliminado da Taça da Arábia Saudita, na meia-final, pelo Al-Wehda.

A jogar em casa e com o português no onze inicial, o Al-Nassr perdeu, por 1-0, com golo acrobático de Jean-David Beauguel ainda na primeira parte, aos 23 minutos.

A tarefa dificultou-se para o Al-Wehda, que jogou mais de meia hora com 10 jogadores após a expulsão, por segundo amarelo, de Al Hafith.

Ronaldo ficou em branco pelo terceiro jogo consecutivo, apesar de algumas oportunidades para marcar.

Na final, o Al-Wehda mede forças com o Al-Hilal. No campeonato, o Al-Nassr de Ronaldo está no segundo lugar, a três pontos do Al-Ittihad, que tem ainda um jogo em atraso.