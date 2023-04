Bis de Leão dá vitória ao Milan

Um bis de Rafael Leão permitiu ao AC Milan impor-se por 2-0 na receção ao Lecce, na 31.ª jornada da Liga italiana de futebol, algumas horas após o rival Inter Milão ter vencido por 3-0 em Empoli.

O avançado dos “rossoneri” foi um dos portugueses em destaque na Série A, depois de Dany Mota também ter contribuído com um tento para o triunfo por 3-2 do Monza sobre a Fiorentina, ajudando o AC Milan a igualar a Roma no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

A equipa da capital, treinada pelo português José Mourinho, também está ameaçada pelo Inter, sexto classificado, com menos dois pontos, na véspera da deslocação ao estádio da Atalanta, que ocupa o sétimo lugar e terá na segunda-feira a última oportunidade de entrar nesta luta.

A Roma e os dois clubes de Milão ficaram mais pressionados na corrida pelos lugares de acesso à Champions na sequência da decisão da justiça desportiva italiana de anular a penalização de 15 pontos ao clube de Turim, que subiu do sétimo para o terceiro lugar.

Rafael Leão inaugurou o marcador aos 40 minutos frente ao 16.º colocado da Série A, com um oportuno remate de cabeça, e fechou a contagem aos 75, após uma arrancada antes do meio-campo, concluída com um colocado remate rasteiro, o 12.º golo do internacional português na prova.

Quatro dias depois de ter eliminado o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, ao empatar 3-3 na receção aos encarnados, após vitória por 2-0 em Lisboa, o Inter quebrou uma série de cinco jogos seguidos sem ganhar no campeonato, nos quais sofreu quatro derrotas.

O belga Romelu Lukaku foi o principal artífice do triunfo do Inter, ao marcar os dois primeiros golos, aos 48 e 76 minutos, e ao fazer a assistência para o terceiro, aos 88, concretizado pelo argentino Lautaro Martinez, segundo melhor marcador da prova, com 15 tentos, menos seis do que o nigeriano Victor Osimhen (21).

O português Dany Mota marcou, aos 43 minutos, um dos golos no triunfo por 3-2 do Monza na receção à Fiorentina (que esteve a ganhar por 2-0), num embate entre equipas do meio da tabela, tal como a Udinese, que venceu por 3-0, em casa, a Cremonese, penúltima colocada e cada vez mais próximo da despromoção.