O FC Barcelona venceu o Atlético Madrid, por 1-0, em partida da jornada 30 da liga espanhola.

O único golo da partida foi apontado por Ferran Torres, aos 44 minutos.

Com este triunfo, os catalães seguram primeiro lugar, com 76 pontos. Já os colchoneros mantêm os 60 pontos, no terceiro lugar, agora mais longe do Real Madrid, que é segundo com 65.