O Marselha derrotou, fora, o Lyon, por 2-1, em partida da jornada 32 da liga francesa. O final da partida fica marcado por lance caricato.

Os golos dos marselheses, com Vitinha a partir dos 83 minutos, foram marcados por Cengiz Under e Malo Gusto, este num autogolo estranho no último minuto.