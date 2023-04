Verona derrota Bolonha

O Verona venceu o Bolonha, por 2-1, na partida que abriu a jornada 31 da liga italiana.

Simone Verdi bisou para a equipa de Miguel Veloso.

Já o Bolonha ainda reduziu por Nicolas Dominguez, já em tempo de descontos.

Com este triunfo, o Verona sobe aos 26 pontos, apanha o Spezia, mas continua em zona de despromoção.

O campeonato continua a ser liderado pelo Nápoles, com 75 pontos, seguido da Lazio, com 61, da Juventus, com 59, da Roma, de José Mourinho, com 56, do AC Milan, com 53, e do Inter, sexto classificado, com 51.