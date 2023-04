Diogo Jota bisou na vitória do Liverpool

Um bis de Diogo Jota ajudou no triunfo caseiro do Liverpool perante o Nottingham Forest (3-2), em jogo da Liga inglesa de futebol, em que os “reds” tiveram de ir atrás do resultado.

Das duas vezes que o avançado português marcou, aos 47 e 55 minutos, o Nottingham não se intimidou e continuou a jogar “olhos nos olhos”, empatando aos 51, por Nico Williams, e aos 67, por Gibbs-White.

Para Diogo Jota o jogo deste sábado veio confirmar o excelente momento do avançado português, que na última jornada já tinha feito dois golos na goleada fora ao Leeds (6-1).

A fórmula dos visitantes, com lances de golo a partir de lançamentos laterais, mostrou, uma vez mais, a fragilidade esta época da equipa de Jürgen Klopp no setor mais recuado, com 38 golos sofridos em 31 jogos.

O terceiro golo do Liverpool chegou por intermédio de Salah, com o egípcio a desviar para o 3-2 aos 70 minutos, no seguimento de livre lateral apontado por Alexander-Arnold.

O jogo mantém o Liverpool na luta por uma aproximação aos lugares de Champions, quando a equipa está em sétimo lugar, com 50 pontos, a seis da quarta posição, ocupada pelo Newcastle, com menos um jogo e que domingo recebe o Tottenham, quinto.

Em contrapartida, a derrota do Nottingham mantém a equipa afundada na zona de descida, com uma queda do 18.º para o 19.º lugar, por troca com o Everton, que foi hoje buscar um ponto a casa do Crystal Palace (0-0), 12.º.

Já o Leicester, que não vencia desde a 23.ª ronda, regressou 10 jogos depois aos triunfos, após oito derrotas e um empate, num jogo em que a equipa conseguiu a cambalhota no marcador diante do Wolverhampton (13.º).

Matheus Cunha colocou os 'wolves' em vantagem, aos 13 minutos, mas ainda antes do intervalo uma falta de José Sá sobre Vardy, permitiu aos 'foxes' empatarem de grande penalidade, apontada por Iheanacho, aos 36.

Na segunda parte, num jogo em que o Wolverhampton teve também em campo os portugueses Nelson Semedo, Toti e Matheus Nunes, de início, e Ruben Neves, João Moutinho, Daniel Podence e Pedro Neto a saírem do banco, o Leicester fez o 2-1 por Castagne, aos 75.

A vitória permite que o Leicester ganhe ligeira margem na fuga à descida, com os mesmos 28 pontos de Everton, mas melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

A 32.ª jornada manteve ainda o Aston Villa na sexta posição, com mais um ponto e um jogo do que o Liverpool, depois da equipa de Birmingham empatar hoje na visita ao Brentford (1-1), 10.º na tabela classificativa.

A ronda prossegue no domingo com os jogos Bournemouth-West Ham e Newcastle-Tottenham, mas só fica concluída na segunda e terça-feira, dias em que o Manchester City, Brighton e Manchester United entram em campo.

As três equipas disputam este fim de semana as meias-finais da Taça de Inglaterra, razão pela qual só cumprem a jornada mais tarde, numa ronda em que o Chelsea também viu o seu jogo adiado, por visitar o United.