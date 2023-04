Barcelona derrota Chelsea e está em vantagem nas meias-finais

Um golo madrugador da norueguesa Caroline Hansen deu o triunfo (1-0), e a vantagem, ao vice-campeão europeu Barcelona em casa do Chelsea, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões feminina.

A segunda mão, em Barcelona, disputa-se na próxima quinta-feira.

O Barça vai tentar repetir o triunfo na Champions que venceu em 2020/21.

O primeiro jogo da outra meia-final está agendado para este domingo, com as alemãs do Wolfsburgo, campeãs em 2014 e 2013, a receberem o Arsenal, campeão em 2007.