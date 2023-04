Luís Castro sela primeiros três pontos na Sul-Americana com goleada

O Botafogo, do treinador português Luís Castro, conquistou a primeira vitória, em 2023, na Taça Sul-Americana, na madrugada desta sexta-feira, ao golear na receção aos peruanos do César Vallejo, por 4-0.

Victor Sá abriu o marcador aos 14 minutos. Nos descontos da primeira parte, já depois de a equipa visitante ter ficado reduzida a dez jogadores, devido à expulsão de Anderson Villacorta, o antigo jogador do FC Porto Tiquinho Soares fez o 2-0 para os brasileiros, de grande penalidade.

Ao minuto 57, foi a vez de outro antigo jogador do Porto, Carlos Eduardo, fazer o gosto ao pé. Tchê Tchê completou a goleada aos 73 minutos, na conversão de um penálti que resultou na expulsão de Renzo García.

Com esta vitória, o Botafogo salta para a segunda posição do grupo A da Copa Sul-Americana, com quatro pontos. Tem à frente a Liga de Quito, que soma seis pontos, após a goleada (4-0) sobre o Magallanes.