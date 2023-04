Corinthians demite sucessor de Vítor Pereira. Substituto é escolha controversa

O Corinthians demitiu o sucessor de Vítor Pereira e já apontou novo treinador. Trata-se de Cuca, anunciou o clube brasileiro.

Fernando Lázaro, de 41 anos, não resistiu aos maus resultados, na sua primeira experiência como profissional. A gota de água foi a derrota, em casa, na segunda jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

O ex-adjunto, que como técnico principal somou oito vitórias em 17 jogos, vai continuar no Corinthians, como auxiliar na comissão permanente. Lázaro sucedeu a Vítor Pereira, que deixou o clube de São Paulo em novembro e assumiu o comando técnico do Flamengo um mês depois. O português só durou 18 jogos no novo clube: foi demitido a 11 de abril.

Para o lugar de treinador principal, entra o também brasileiro Cuca, que venceu Libertadores (2013) e Brasileirão (2021) pelo Atlético Mineiro.

Contratação de Cuca gera polémica

Duas das principais claques do Corinthians, a Camisa 12 e a Pavilhão 9, manifestaram-se contra a contratação de Cuca, de 59 anos, que em 1987 foi condenado, na Suíça, pela violação de uma jovem de 13 anos.

A Camisa 12 falou de "uma das maiores vergonhas" da história do Corinthians e que "jamais pode aceitar uma pessoa com um crime hediondo (condenado em julgado) e que não cumpriu a sua pena".

A Pavilhão 9 rejeita que a história do clube paulista seja manchada: "Não podemos abrir mão da nossa história somente por pensar em títulos."

"Jogaram a história do Corinthians no lixo", lê-se no comunicado da Fiel Macabra. A Coringão Chopp declarou "total repúdio". A Estopim da Fiel considerou "inadmissível que um clube com a história do Corinthians tenha sua equipe principal dirigida por alguém que não tem ética e respondeu um processo criminal de tamanha crueldade".

Só uma das claques do clube de São Paulo, a Gaviões da Fiel - que é, também, a maior de todas -, não se pronunciou sobre o assunto.

O caso remonta a 1987, quando Cuca, então de 24 anos, e outros três jogadores do Grémio - Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi - foram acusados da violação de Sandra Pfaffi, de 13 anos, em Berna, na Suíça, à margem de uma excursão do clube na Europa.

Os quatro antigos jogadores estiveram detidos durante quase um mês, antes de regressarem ao Brasil. Cuca, que sempre negou as acusações, foi sentenciado, ao fim de dois anos, a 15 meses de prisão e ao pagamento de oito mil dólares norte-americanos, por atentado ao pudor com uso de violência. O agora treinador do Corinthians nunca cumpriu a pena de prisão, uma vez que o Brasil não exradita os seus cidadãos.