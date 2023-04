Abel Ferreira soma primeira vitória na Libertadores

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquistou a primeira vitória do ano na Taça Libertadores, na receção ao Cerro Porteño, por 2-1.

Os paraguaios marcaram primeiro, logo aos cinco minutos, por intermédio de Damián Bobadilla. No entanto, na segunda parte, o Palmeiras deu a volta ao texto. Gustavo Gómez, aos 64 minutos, e Rafael Navarro, aos 76, operaram a reviravolta do campeão brasileiro.

Com este resultado, e a vitória (também por 2-1) do Barcelona SC sobre o Bolívar, as quatro equipas do grupo C ficam empatadas a três pontos.