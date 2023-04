Sampaoli estreia-se com vitória pelo Flamengo

Jorge Samapoli, sucessor de Vítor Pereira no Flamengo, estreou-se no clube com uma vitória, por 2-0, sobre o Ñublense, na 2.ª jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

Pedro marcou os dois golos da equipa brasileira, ainda na primeira parte. Foi a primeira vitória do Flamengo, depois de na jornada inaugural ter sido derrotado pelo Aucas, no Equador. Já o Ñublense, do Chile, soma a segunda derrota, depois de ter perdido com o Racing Avellaneda (0-2), na ronda anterior.

Sampaoli gostou de resultado, gostou da "iniciativa" da equipa, mas diz que ainda "está muito longe de funcionar como interessa". "Só estive um dia aqui, um treino só. Falta tempo, mas fundamentalmente existem competições a cada três dias e precisamos de intensificar a preparação de todos para conseguir um Flamengo melhor", diz o treinador argentino.

Jorge Sampaoli foi demitido do Sevilha em março, na sequência dos resultados que colocaram a equipa espanhola perto da zona de despromoção, e sucedeu a Vítor Pereira, no Flamengo. O treinador português foi despedido do clube brasileiro, também devido a maus resultados.