Juventus recupera 15 pontos na secretaria

A Juventus está de volta ao terceiro lugar da Liga italiana de futebol após decisão da secretaria.

A equipa passa a somar 59 pontos, atrás de Lazio, com 61, e Nápoles, com 75.

O Conselho de Garantia do Comité Olímpico Italiano reverteu o castigo de retirada de 15 pontos ao clube de Turim.

Isto prejudica a Roma, de José Mourinho, que cai para quarto. Já o Milan, de Rafael Leão, desce para quinto e está fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A Vecchia Signora foi penalizada em 15 pontos em janeiro por irregularidades financeiras na transferência de jogadores, com o objetivo de aumentar as receitas do clube.

Esta ainda não é a decisão final. O caso segue, agora, para julgamento no Supremo Tribunal italiano.

Para já, esta decisão implica também a anulação das penas de suspensão aplicadas aos vários dirigentes do clube alegadamente implicados.



De recordar que a Juventus defronta, esta quinta-feira, o Sporting para a Liga Europa.