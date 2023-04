Dois benfiquistas e Leão no onze da Liga dos Campeões

António Silva e Aursnes, do Benfica, estão na equipa da semana da Liga dos Campeões. No onze está também Rafael Leão, avançado do Milan.

No onze da segunda mão dos quartos de final da Champions estão Courtois (Real Madrid), Dimarco (Inter), António Silva (Benfica), Aké (Manchester City), Barella (Inter), Valverde (Real Madrid), Aursnes (Benfica), De Bruyne (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Rafael Leão (Milan) e Lautaro Martinez (Inter),

Para as meias-finais apuraram-se Manchester City e Real Madrid, Inter Milão e Milan.

As duas meias-finais estão marcadas para 9 e 16 maio.