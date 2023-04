Corinthians perde na Libertadores e treinador fica em risco

O Corinthians perdeu com o Argentino Juniors (0-1), em casa, na 2.ª jornada da fase de grupos da Taça Libertadores e o posto do treinador Fernando Lázaro está em risco.

Alessandro Nunes, diretor do futebol do clube, diz que "uma decisão será tomada" e sem anunciar o despedimento de Lázaro, sublinha que "temos de levar em consideração os resultados, que têm de acompanhar o trabalho para qualquer profissional".

"Nós respiramos resultados neste clube, precisamos de retomar", diz o dirigente. Antes da derrota com o Argentino Juniors, o Corinthians, apesar de ter entrado a vencer no Brasileirão, batendo o Cruzeiro, de Pepa, perdeu na 1.ª mão da 3.ª Fase da Taça do Brasil, com o Remo, e foi eliminado nos quartos de final do Paulista, pelo Ituano.

Fernando Lázaro, de 41 anos, sucedeu a Vítor Pereira no Corinthians, naquela que é a sua primeira experiência como treinador principal. Nas últimas duas temporadas foi adjunto do clube e nas anteriores foi analista do Lyon e da seleção brasileira.