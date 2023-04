Botafogo faz proposta a James Rodríguez

O Botafogo apresentou uma proposta a James Rodríguez e aguarda pela decisão do médio colombiano, livre, depois de ter rescindido contrato com o Olympiacos.

Foi John Textor, empresário norte-americano proprietário do Botafogo, a confirmar as negociações. James já foi alvo do clube na época passada, volta a ser e há esperança de que desta vez seja possível contratar o colombiano.

"É verdade que falamos com o representante. Agora ele precisa de pegar o telefone e dizer que quer jogar no Botafogo. Isso ainda não aconteceu", diz Textor, desejando que venha a suceder, porque a sua intenção é abastecer a equipa de Luís Castro com jogadores de peso.

James Rodríguez, de 31 anos, fez 23 jogos pelo Oympiacos, esta temporada, marcou cinco golos e fez seis assistências. O internacional colombiano, que esteve três épocas no FC Porto, já passou por Real Madrid, Bayern Munique, Mónaco e Everton. Há duas épocas optou por rumar ao Al-Rayyan, do Qatar, que deixou esta temporada para assinar pelo Olympiacos.