"Mata-leão" Cristiano Ronaldo fica em branco e Al-Nassr perde

O Al-Nassr, equipa em que joga o internacional português Cristiano Ronaldo, ficou mais longe do título de campeão da Arábia Saudita, esta terça-feira, ao perder, por 2-0, no terreno do Al-Hilal.

Um bis de penáltis de Odion Ighalo, convertidas com sucesso aos 42 e 62 minutos, resolveu a partida, em que Ronaldo foi titular, mas ficou em branco - chegou a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O capitão da seleção portuguesa viu um cartão amarelo aos 57 minutos, por um "mata-leão" a um adversário.

Com este resultado, o Al-Nassr fica mais distante do líder do campeonato, o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo. As duas equipas estão separadas por três pontos, mas o primeiro classificado tem menos um jogo.

Além disso, a equipa de Ronaldo pode ser igualada no segundo lugar pelo Al-Shabab, que ocupa a última posição do pódio, a três pontos de distância, e também tem menos um jogo disputado.