Bragantino de Pedro Caixinha volta a golear na Sul-Americana

O Red Bull Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, voltou a golear na Taça Sul-Americana, competição equivalente à Liga Europa. Na 2.ª jornada do Grupo C, o clube brasileiro bateu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 5-0, depois da ronda inaugural ter vencido o Tacuary, do Paraguai, por 1-4.

Helinho, Aderlan, Eduardo Sasha, Gustavinho e Sorriso fizeram os golos da equipa do treinador português, que lidera o grupo, com os mesmos seis pontos do Estudiantes. Os argentinos também golearam. Bateram o Tacuary, por 4-0.

Pedro Caixinha está feliz com o momento da sua equipa e justifica que tudo se deve ao facto de os jogadores estarem "a jogar em conjunto". O Red Bull Bragantino não perde há quatro jogos e venceu os últimos três.

Na próxima jornada há duelo de líderes, na Argentina, com a receção do Estudiantes ao Bragantino marcada para 3 de maio, às 01h00.

Foi uma noite positiva para os clubes brasileiros nas competições internacionais, com vitórias do Red Bull Bragantino e do São Paulo, na Sul-Amaricana, e do Internacional, do Fluminense e do Athletico Paranaense na Libertadores. O Furacão bateu o Atlético Mineiro, que foi a única equipa brasileira que não pontuou, na última madrugada.