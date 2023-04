Allegri. Sporting “é uma equipa muito bem organizada”

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, elogia o Sporting (e Chermiti), na véspera da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

"O Sporting é uma equipa muito bem organizada, tem jogadores com boa técnica. O avançado centro [Chermiti] surpreendeu-me bastante no jogo da primeira mão, esteve muito bem. Temos de encarar o jogo com frieza. Quando se está nos quartos-de-final da Liga Europa o objetivo tem de ser ir à final”, referiu.

Allegri reforça: “O Sporting eliminou o Arsenal, equipa da Premier League. É uma equipa muito bem organizada, mas nesta altura é normal encontrar equipas deste nível".

A Vecchia Signora está em vantagem na eliminatória (1-0), mas o técnico italiano garante que “jogar para defender seria muito complicado”.

“Mas claro que temos de defender bem, melhor do que fizemos na primeira mão", acrescentou.

A segunda mão entre Juventus e Sporting está marcada para esta quinta-feira, a partir das 20h00. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.