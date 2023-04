Real Madrid volta a derrotar o Chelsea e está nas meias-finais da Liga dos Campeões

O Real Madrid está nas meias-finais da Liga dos Campeões, depois de mais uma vitória sobre o Chelsea, por 2-0, esta terça-feira.

Repetiu-se em Stamford Bridge o resultado que se verificara na primeira mão, em Madrid. O Chelsea teve mais bola e mais remates (ainda que os mesmos seis disparos enquadrados com a baliza) que o Real, no entanto, nunca conseguiu derrubar a muralha espanhola. O maior exemplo disso foi quando Thibaut Courtois tirou um golo a Marc Cucurella, nos descontos da primeira parte, com uma grande defesa.

Na segunda parte, o Real castigou a falta de eficácia do Chelsea. Ao minuto 58, qual chita, Rodrygo acelerou pela direita, ganhou a linha e cruzou, mas ninguém chegou para o desvio. Vinícius Jr. recolheu na esquerda e devolveu a bola ao compatriota, que só teve de encostar.

Félix não consegue mudar o rumo

Apesar de precisar de marcar, Frank Lampard só mexeu na equipa nove minutos depois. Lançou o português João Félix, entrou outros.

Aos 80 minutos, Vinícius investiu pela esquerda e atrasou para Federico Valverde, que entrou na área e deixou dois adversários para trás. Na cara de Kepa Arrizabalaga, o uruguaio cedeu a Rodrygo, que, mais uma vez, só teve de fazer um passe para a baliza para confirmar o apuramento.

O Real Madrid está, assim, nas meias-finais da Liga dos Campeões. Os campeões em título juntam-se ao AC Milan, que empatou com o Nápoles, fora, por 1-1, com contribuição decisiva do português Rafael Leão.

Real e Milan ficam à espera dos vencedores dos outros dois jogos: Inter de Milão-Benfica (italianos venceram por 2-0 na Luz) e Bayern de Munique-Manchester City (ingleses venceram por 3-0 em casa).