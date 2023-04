Onze ideal de Ronaldo não tem portugueses

Cristiano Ronaldo escolheu o seu melhor 11, sem se incluir, e o resultado é uma equipa recheada de estrelas - todos antigos companheiros de CR7 -, mas sem portugueses.

Iker Casillas, Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini e Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Paul Scholes; Gareth Bale, Wayne Rooney e Karim Benzema formam a equipa de sonho de Cristiano Ronaldo.

Um 11 com uma marca forte de futebolistas com quem jogou no Real Madrid (sete). Três estiveram com Ronaldo no Manchester United (Ferdinand, Scholes e Rooney) e um, Chiellini, atuou com o avançado do Al Nassr na Juventus.



Curiosamente, o único jogador do 11 de Ronaldo que passou pelo futebol português é Iker Casillas, guarda-redes espanhol que terminou a carreira no FC Porto.