Leão decide na frente, Maignan salva atrás e o Milan chega às meias-finais da Champions

Rafael Leão foi decisivo para o apuramento do AC Milan para as meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira. Na segunda mão da eliminatória italiana dos quartos de final, os milaneses arrancaram um empate, por 1-1, no terreno do Nápoles e garantiram a qualificação.

O avançado internacional português, de 23 anos, que já assistira para o 1-0 final da primeira mão, repetiu a dose no segundo jogo. Desta vez, no entanto, apesar de o desvio final ter sido do ponta de lança francês Olivier Giroud, o golo foi quase todo de Leão. Foi assim que aconteceu:

Aos 43 minutos, pegou na bola a meio do meio-campo do Nápoles e partiu em "slalom" por ali fora; deixou um, dois, três, quatro adversários para trás, encarou Alex Meret e, no último momento, entregou a bola a Giroud, que só teve mesmo de encostar para a baliza deserta.