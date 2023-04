Jogo com o Benfica "é uma grande oportunidade" para o Inter

Javier Zanetti, antigo jogador e atual dirigente do Inter de Milão, entende que o jogo com o Benfica, esta quarta-feira, "é uma grande oportunidade" que a equipa italiana tem de explorar, numa época aquém das expetativas a nível interno.

"É difícil responder [à questão sobre a irregularidade do Inter]. É uma pergunta que colocamos a nós mesmos. Fundamental é estarmos unidos, com vista à grande oportunidade que temos na quarta-feira", diz Zanetti, em declarações à DAZN.

O Inter recebe o Benfica, para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido o primeiro jogo, por 2-0. No fim de semana, a equipa italiana perdeu, uma vez mais, para o campeonato, com o Monza. Zanetti revela que houve uma conversa entre todos, "já de cabeça fria, no dia seguinte" ao jogo com o Monza, mas importante, reforça, é a equipa estar "unida para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, onde não estamos há muito tempo".

O Inter-Benfica, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Champions, realiza-se esta quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.